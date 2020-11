per Mail teilen

Die Deutsche Fußball-Liga DFL hat einen Antrag der TSG Hoffenheim auf eine Verlegung des Spiels gegen den VfB Stuttgart von Samstag auf Sonntag abgelehnt. Das teilte Hoffenheims Sportdirektor Rosen heute mit. Grund für den Antrag seien zeitweise gleich sieben mit Corona infizierte Profis gewesen, so Rosen. Das Spiel wird also planmäßig am Samstag Nachmittag angepfiffen.