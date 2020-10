Die Deponie Sansenhecken bei Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) muss erweitert werden. Das hat die Kreisverwaltung bei der Kreistagssitzung angekündigt. Neu- oder Erweiterungsbauten müssen dabei per Gesetz inzwischen so angelegt werden, dass die Abfälle abschnittsweise nicht mehr in die Breite, sondern in die Höhe wachsen. Damit soll unnötiger Flächenverbrauch verhindert werden. Mit der Erweiterung in Sansenhecken soll die Entsorgung von Bauschutt, Asphalt und anderen mineralischen Abfällen für weitere 30 bis 35 Jahre gesichert werden. Am Ende dieser Laufzeit könnte die Deponie eine Höhe von maximal 30 Metern erreicht haben. Erste Planungsgespräche mit den zuständigen Behörden sollen im kommenden Frühjahr beginnen.