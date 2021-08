Ein Wegweiser ins Stadt-Zentrum, der in alle Himmelsrichtungen zeigt, eine Uhr mit unmöglichen Zahlen: Mitten in Walldorf, auf zentralen Plätzen, stehen Skulpturen, die Passanten irritieren sollen. So soll Verständnis für die Situation von Menschen mit Demenz geweckt werden. Das ist die Idee des Projekts "Demenz im Quartier". Nur wer um die Befindlichkeiten Demenz-Kranker wisse, könne ihnen mit Offenheit und sinnvoller Unterstützung begegnen. Dann könnten die Betroffenen auch weiter am öffentlichen Leben teilhaben, sagen die Organisatoren. Das Skulpturen-Projekt ist dabei nur ein Baustein: Zwei Jahre lang widmet sich die Stadt Walldorf als eine von fünf Modell-Kommunen dem Thema Demenz, mit unterschiedlichen Aktionen und Info-Tagen.