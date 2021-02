per Mail teilen

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Mittwoch fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Unter anderen ein über 50 Jahre alter Mann sowie eine unter 40 Jahre alte Frau sind in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Über die Hintergründe, und ob bei den Verstorbenen Vorerkrankungen vorlagen, machte die Stadt keine Angaben. Außerdem verstarben eine über 90 Jahre alte Frau, sowie zwei Männer über 70 und über 80 Jahren Jahre in Mannheimer Pflegeeinrichtungen. Unterdessen liegt der 7-Tage-Inzidenzwert für Mannheim aktuell bei 230,8 - Höchststand.