Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in der Region steigt trotz Lockdown weiter. So meldet Mannheim weitere 135 Fälle. Außerdem seien weitere vier Menschen im Zusammenhang mit Covid19 gestorben – drei davon in Krankenhäusern. Laut Landesgesundheitsamt liegt die Inzidenz-Zahl in Mannheim immer noch über 300. Für den Rhein-Neckar-Kreis mit 186 und den Neckar-Odenwald-Kreis mit 106 Neuinfektionen hat das Amt ebenfalls weiter steigende Zahlen erfasst.