Überall in der Region gibt es nur noch wenige neue bestätigte Corona-Fälle: In Mannheim sind es am Montag drei. Von 420 Betroffenen sind 276 Menschen wieder genesen. In Heidelberg ist am Tag des Besuchs von Gesundheitsminister Manfred Lucha (Bündnis 90/Die Grünen) nur ein neuer Fall hinzugekommen. 204 von 281 Erkrankten sind wieder gesund. Die Zahl der Todesopfer liegt weiter bei sechs. In Heidelberg werden in städtischen Einrichtungen Schutzmasken ausgegeben, um Menschen noch besser zu schützen. Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es 855 bestätigte Corona-Fälle. Sehr viele Menschen sind wieder gesund: Insgesamt 647. 24 sind in Zusammenhang mit dem Virus im Landkreis gestorben. Im Kreis Bergstraße gibt es zwei neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle.