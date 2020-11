per Mail teilen

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Donnerstag zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Gestorben sind ein über 80 Jahre alter Mann und eine über 50 Jahre alte Frau aus Mannheim. Der Kreis Bergstraße informiert, dass gestern eine 72-jährige Person aus Hirschhorn an oder mit Corona gestorben ist. Im Rhein-Neckar-Kreis gab es laut Landesgesundheitsamt zwei Corona-Todesfälle, in Heidelberg und dem Neckar-Odenwald-Kreis keinen.