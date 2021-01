In ganz Baden-Württemberg wird am Mittwoch und Donnerstag kontrolliert, ob Corona-Infizierte und Kontaktpersonen die vorgeschriebene Quarantäne einhalten. Auch in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) sind dazu Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterwegs.

Die Mitarbeiter werden laut Stadt die Betroffenen persönlich aufsuchen und sich davon überzeugen, dass sie die Quarantäne einhalten. Ansonsten werde meist nur telefonisch stichprobenartig nachgefragt, so der Leiter des Schwetzinger Ordnungsamtes Pascal Seidel. Ein Schild weist auf häusliche Quarantäne hin dpa Bildfunk picture alliance/Eibner-Pressefoto/Fleig In Schwetzingen sind aktuell über 30 Menschen in Quarantäne, weil sie entweder positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder in Kontakt mit Corona-Infizierten waren. 25.000 Euro bei Verstoß möglich Ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz kann bis zu 25.000 Euro Bußgeld kosten. Ziel der Kontrollaktion sei es, die Bevölkerung zu sensibilisieren die Quarantäne einzuhalten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, hieß es. Landesweite Aktion Die landesweite Aktion findet bereits zum dritten Mal statt. Um die neuen Kontrollen gebeten hatte das Sozialministerium. Hintergrund sind die weiter hohen Infektionszahlen im Land. Quarantäne-Regeln in Baden-Württemberg im Überblick: Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus haben und damit krankheitsverdächtig sind (Fieber, trockener Husten, Verlust des Geruchs- und Geschmacksinns etc.), müssen sich unverzüglich nach Anordnung oder Durchführung eines PCR-Tests in Quarantäne begeben. Erhält diese Person ein negatives Testergebnis, so endet die Quarantäne automatisch. Für Haushaltsangehörige von positiv getesteten Personen beginnt die Quarantäne unverzüglich, nachdem diese von dem positiven Test der Kontaktperson erfahren haben. Die Quarantäne endet frühestens zehn Tage nach der Testung oder nach dem Symptombeginn der positiv getesteten Person. Für Kontaktpersonen, die nicht im selben Haushalt leben, beginnt die Quarantäne-Pflicht mit einer entsprechenden Anordnung des Gesundheitsamts. Positiv auf das Coronavirus getestete Personen müssen sich unverzüglich nach Kenntnisnahme des positiven Testergebnisses zu Hause isolieren. Die häusliche Isolation endet in der Regel zehn Tage nach dem positiven Test oder nach Symptombeginn. Wenn eine Person mittels Antigentest positiv getestet wurde, wird empfohlen, eine PCR-Testung anzuschließen. Ist auch der PCR-Test positiv, so verbleibt die Person bis zum Ende der zehn Tage in häuslicher Isolation.