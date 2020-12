In Wohnheimen der Lebenshilfe Heidelberg für Menschen mit Behinderung haben sich laut Lebenshilfe 28 Bewohner und drei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Die Infizierten leben in verschiedenen Wohngruppen in Heidelberg und Sandhausen. Die Wohnhäuser stünden unter Quarantäne, auch die Werkstätten der Lebenshilfe in Sandhausen blieben vorerst geschlossen, so Elke Hessenauer von der Lebenshilfe Heidelberg. Sie erklärte dem SWR, dass viele der Mitarbeiter in den Werkstätten arbeiten und sie somit viel Kontakt nach außen hätten. Möglicherweise sei es dabei zur Übertragung des Coronavirus gekommen. Bisher gebe es keine schweren Verläufe unter den Infizierten.