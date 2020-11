per Mail teilen

Die Corona-Zahlen in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis steigen konstant. Nach 206 neuen Fällen am Donnerstag meldet das Landratsamt am Freitag 204 neue bestätigte Infektionen. Zudem ist eine weitere Frau im Zusammenhang mit Corona gestorben. Ihr Alter wird mit über 80 angegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz-Zahl liege bei 134.