Die Macher der Corona-Warn-App, die Deutsche Telekom und SAP, ziehen 100 Tage nach dem Start eine positive Bilanz. Die App wurde mehr als 18 Millionen Mal heruntergeladen. Experten gehen von 15 Millionen aktiven Nutzern aus. Unterdessen steigen in Mannheim die nachgewiesenen Corona-Fälle. Zehn weitere Menschen haben sich nach Angaben der Stadt Mannheim mit einer Coronavirus-Infektion beim Gesundheitsamt gemeldet. Darunter ist ein Schüler einer Grundschule sowie zwei Personen, die weiterführende Schulen in Mannheim besuchen. Enge Kontaktpersonen der Schüler müssen in Quarantäne. Außerdem sind drei Beschäftigte der Mannheimer Kunsthalle positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Mitarbeiter hätten keinen Kontakt zu Besuchern gehabt. Dennoch müssen womöglich Veranstaltungen abgesagt werden.