Bei der Stadt Mannheim liegen 1.200 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung vor. Es handelt sich vor allem verbotene Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit, oder darum, dass Menschen sich nicht an das Aufenthaltsverbot auf bestimmten Plätzen gehalten haben. Die Aufenthaltsverbote sind zwar mittlerweile aufgehoben, aber die Verstöße dagegen in der Vergangenheit werden geahndet. Insgesamt 1.200 Anzeigen liegen dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt Mannheim vor. Rund 700 Bußgeldbescheide wurden bisher verschickt, weitere Verfahren sind in Bearbeitung, heißt es auf SWR-Anfrage. In allen Fällen wurden im Regelfall Bußgelder ab einer Höhe von 200 Euro verhängt, so eine Sprecherin. Eine genaue Zahl kann die Stadt Mannheim nicht nennen. Aber mehr als 140.000 Euro an Bußgeldern dürften das bereits jetzt mindestens sein.