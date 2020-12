per Mail teilen

Die Termine für kostenfreie Corona-Schnelltests in Elztal-Dallau (Neckar-Odenwald-Kreis) am 23. und 24. Dezember sind innerhalb kurzer Zeit ausgebucht gewesen. Das haben die Organisatoren mitgeteilt. DieTelefon-Hotline des DRK-Kreisverbands Mosbach musste bereits nach etwa fünf Stunden der Schaltung deaktiviert werden. Dabei war die Kapazität sogar noch über die vorgesehenen 600 Buchungen hinaus erweitert worden. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer und mindestens ein Arzt werden in Elztal-Dallau Abstriche nehmen, das Ergebnis des Schnelltests soll nach 15 Minuten vorliegen.