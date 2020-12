Laut Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises kann man sich am 23. und 24. Dezember auch in den Testzentren des Kreises auf das Coronavirus testen lassen. Das baden-württembergische Sozialministerium stellt an beiden Tagen an rund 150 Standorten insgesamt 80.000 kostenlose Corona-Schnelltests zur Verfügung. Die Abstriche sollen nach telefonischer Voranmeldung in den Test-Centren in Reilingen, Sinsheim und Heidelberg genommen werden- wobei das Kontingent begrenzt sei, so das Landratsamt. Ein negatives Testergebnis sei allerdings kein Freibrief für unbekümmertes Verhalten, heißt es beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, sondern stelle nur eine Momentaufnahme dar. Auch bei einem negativen Testergebnis gelte in jedem Fall die AHA-Formel: Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske.