Am Montagabend waren über 2.000 Befürworter und Gegner bei Corona-Demonstrationen unterwegs. Unter anderem in Mannheim, Heidelberg, Sinsheim und Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis). Laut Polizei gab es keine Verstöße gegen die Corona-Auflagen. Währenddessen steigen die Sieben-Tage-Inzidenzen in der Region weiter. Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Inzidenz mit 1.021 am höchsten. In Heidelberg mit 688 am niedrigsten.