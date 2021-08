per Mail teilen

Von insgesamt 177 positiven Corona-Fällen in der vergangenen Woche in Mannheim waren fast 120 Infizierte nicht geimpft. Diese Zahl hat die Stadt Mannheim am Freitag veröffentlicht. Das unterstreiche die Bedeutung des Impfens. Allerdings seien 47 Infizierte auch vollständig geimpft gewesen. Das zeige wiederum, wie wichtig es auch für Geimpfte sei, die AHA-Regeln weiter einzuhalten.