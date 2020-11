In zwei Schulen im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es je einen Corona-Fall bei Schülern. Wie das Landratsamt mitteilt, betreffe das die Augusta-Bender-Schule in Mosbach und die Abt-Bessel-Realschule in Buchen. Wegen der Maskenpflicht an weiterführenden Schulen schicke das Gesundheitsamt aber nur die unmittelbaren Tischnachbarn der betroffenen Schüler in Quarantäne.