In einer Flüchtlingsunterkunft in Neulußheim haben sich 17 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Am vergangenen Mittwoch war bekannt geworden, dass ein Bewohner positiv getestet worden war. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt am Freitag freiwillige Tests angeboten. Von den 19 Getesteten seien 16 mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb sollen jetzt am Dienstag alle Bewohner auf das Virus getestet werden. Momentan sind 38 Menschen in der Flüchtlingsunterkunft gemeldet.