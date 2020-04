In der Rhein-Neckar-Region sind in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis am Dienstag keine weiteren Corona-Fälle gemeldet worden. In Heidelberg gibt es damit weiterhin 281 Betroffene, 213 Menschen sind bereits wieder vollständig gesund. Im Rhein-Neckar-Kreis sind von 855 bekannten Fällen 655 Menschen wieder genesen. In Mannheim hat es am Dienstag nach Angaben der Stadt nur einen neuen Infektionsfall gegeben. 421 gemeldete Covid-19 Fälle gibt es bislang, 293 Menschen sind wieder gesund. Die Zahl der Gesundeten in der Region überwiegt damit bei weitem der Zahl der Erkrankten. Die geltenden Corona-Regeln - beispielsweise in Mannheim - sollen aber weiterhin intensiv durch Polizisten kontrolliert werden.