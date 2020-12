Die erste Schulwoche nach den Sommerferien ist in der Region weitgehend ohne größere Corona-Infektionen zu Ende gegangen. Das haben das Schulamt Mannheim und das Regierungspräsidium Karlsruhe auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Eine Grundschulklasse in Sankt Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) musste wegen eines Coronafalles in Quarantäne geschickt werden. Die Stadt Mannheim meldete zwei Corona-Fälle in einer Grundschule und einen Fall in einem Gymnasium.