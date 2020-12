Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es in weiteren fünf Alten- und Pflegeeinrichtungen größere Coronavirus-Ausbrüche. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Demnach sind in einem Heim in Ilvesheim 18 Menschen positiv. In Sinsheim sind das GRN-Betreuungszentrum und zwei weitere Pflegeheime betroffen. Insgesamt sind in den drei Einrichtungen 53 Menschen positiv auf Covid19 getestet worden In Wiesloch seien in einem Heim 25 Fälle zu verzeichnen. Das Gesundheitsamt entscheide gemeinsam mit den Heimleitungen über weitere Maßnahmen wie zum Beispiel Besuchsverbote.