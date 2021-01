per Mail teilen

Mehr Anreize schaffen, damit Menschen Corona-Regeln besser einhalten: Dafür plädiert die Mannheimer Sozialwissenschaftlerin Annelies Blom. Um die Akzeptanz der Maskenpflicht, Homeschooling und etwa Ausgangsbeschränkungen in der Bevölkerung zu bewahren, müsse umgedacht werden, so Blom. Sie nannte die Corona-App. Ihrer Ansicht nach sei es sinnvoll, für das Herunterladen der App bestimmte Vorteile anzubieten. Beispielsweise eine Gutschrift von fünf Euro. Aufgrund von Erhebungen könnten Blom und ihr Forscherteam abschätzen, wie Menschen langfristig auf Ausgangssperren reagieren, so die Professorin für Politikwissenschaft und Data Science.