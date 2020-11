In Mannheim ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Frau sei in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben und über 80 Jahre alt. Bislang sind in Mannheim 15 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Insgesamt stiegen die Infektionszahlen um 35 weitere Fälle an. Der 7-Tage-Inzidenzwert für die Stadt liegt bei 142. Aktiv sind derzeit 566 Fälle.