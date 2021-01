Ab heute können Kunden in Baden-Württemberg vorbestellte Produkte in den Geschäften abholen - im sogenannten "Click and Collect" - System. Aus Sorge vor Corona-Infektionsherden hatte die Landesregierung dieses System für den Handel im Dezember untersagt. Manred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar IHK teilte dazu mit, diese Entscheidung sei in Baden-Württemberg überfällig gewesen - zumal das in Hessen und Rheinland-Pfalz die ganze Zeit über erlaubt gewesen sei. Das habe zu Wettbewerbsverzerrungen geführt, so Schnabel.