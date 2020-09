Im vergangenen September hat die schwedische Königin Silvia in ihrer Heimatstadt Heidelberg ein so genanntes Childhood-Haus eröffnet. Seitdem haben dort 36 Kinder in Not Hilfe bekommen.

Nach Angaben der Verantwortlichen wurden in den vergangenen sechs Monaten im Heidelberger Childhood-Haus zwölf Jungen und 24 Mädchen betreut, weil sie offenbar missbraucht oder misshandelt wurden. Die jüngsten Schützlinge seien neun Monate, die ältesten 17 Jahre alt gewesen. 15 Kinder gehörten zur Gruppe der Allerkleinsten bis zu vier Jahren. Behandlungszimmer im "Childhood-Haus" in Heidelberg SWR Isabel Göhrig Psychologische Betreuung Nach Angaben der Einrichtung kamen die Kinder über Ärzte, die Polizei oder das Jugendamt ins Childhood-Haus. Dort wurden sie untersucht und psychologisch betreut. Heidelberg hat nach Leipzig das zweite deutsche Childhood-Haus.