Am Samstag hat sich die CDU-Mannheim für Roland Hörner als ihren Kandidaten für die Bundestagswahl im September entschieden. Die Wahlkreisvertreterversammlung wählte zwischen vier Bewerbern im VfR-Stadion in Mannheim ihn als Direktmandaten für den Wahlkreis Mannheim. Der Vorstand hatte Roland Hörner vorgeschlagen. Er war über 20 Jahre Hafendirektor in Mannheim. Der 67-Jährige wolle sich für eine ehrgeizige Klima- und Verkehrspolitik der CDU einsetzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Hörner ist am 24. März 1954 geboren, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Für die Mannheimer CDU ist er der Ersatzkandidat für den ausgeschiedenen Bundestagsabgeordneten Nicolas Löbel. Löbel war wegen einer Maskenaffäre zurückgetreten und auch aus der CDU ausgetreten. Er hatte Corona-Schutzmasken gegen Provision vermittelt.