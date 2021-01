per Mail teilen

Die Busse im Neckar-Odenwald-Kreis fahren ab Montag wieder im Regelfahrplan wie an Schultagen. Das teilte das Landratsamt mit. Anlass sei unter anderem ein möglicher Präsenzunterricht von Schul-Abschluss-Klassen und ein eventueller Start an den Grundschulen in einer Woche.