Nach einem Unfall zwischen einem Kleinbus und einer Straßenbahn in Mannheim ist am Mittwoch ein Schaden von insgesamt 40.000 Euro entstanden. Menschen sind nicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen, heißt es von Polizeiseite, hatte der 68-jährige Fahrer des Kleinbusses eine rote Ampel missachtet. An dem Kleinbus entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn konnte notdürftig fahrbereit gemacht werden, so dass sie aus eigener Kraft in die Werkstatt gefahren werden konnte.