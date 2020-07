per Mail teilen

In Spechbach (Rhein-Neckar-Kreis) sind die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Rathaus-Chef zu wählen. Zur Wahl stehen insgesamt drei Kandidaten. Der amtierende Bürgermeister Guntram Zimmermann geht nach 24 Jahren als Gemeindeoberhaupt in den Ruhestand.