In Waldbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Sonntag Bürgermeisterwahl. Um den Posten des Rathauschefs bewerben sich Amtsinhaber Markus Haas und sein Herausforderer Johannes Peter Koestner. Der CDU Mann Markus Haas ist seit acht Jahren Bürgermeister von Waldbrunn. Der 38-jährige Jurist war 2013 der erste Christdemokrat, der in der Gemeinde am Katzenbuckel mit ihren sechs Ortsteilen Verwaltungschef wurde. Herausforderer am Sonntag ist der parteilose Johannes Peter Koestner. Der 56-Jährige betreibt seit 1993 eine Pension in Mosbach. Wahlberechtigt sind gut 4000 Bürgerinnen und Bürger in den sechs Ortsteilen von Waldbrunn.