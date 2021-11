Bürger wählen Rathauschef

14.000 Bürgerinnen und Bürger entscheiden am Sonntag in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) über ihren Rathauschef. Zur Wahl stehen drei Kandidaten: Amtsinhaber Roland Burger (CDU), der gebürtige Buchener Felix Pflüger (Unabhängig) sowie Peter Bühler (Die Partei). Der bisherige Bürgermeister Roland Burger strebt bei der Wahl seine dritte Amtszeit an. Er ist seit 2006 Rathauschef in der Stadt Buchen mit 14 Ortsteilen und knapp 20.000 Einwohnern. Die Stadtverwaltung weißt daraufhin, dass es wegen der Corona-Vorgaben Änderungen bezüglich der Wahllokale gibt. Wer zur Urnenwahl antrete, solle sich deshalb auf seiner Wahlbenachrichtigung über den richtigen Ort informieren.