Die Bürgerinitiative gegen den Standort Wolfsgärten für ein Ankunftszentrum in Heidelberg kritisiert den angedachten Termin für den Bürgerentscheid. Die Stadt hat den Sonntag am Ende der Osterferien vorgesehen, es ist der 11. April. Die Bürgerinitiative will aber den Bürgerentscheid parallel zur Landtagswahl am 14. März. Die Bürgerinitiative bezeichnete den Wahltermin als „gezieltes Foulspiel“. Die Wahlbeteiligung sei am Ende der Ferien schlechter. Schon der jüngste Bürgerentscheid gegen den geplanten Standort des Betriebshofs hatte das erforderliche Quorum von mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten nicht erreicht. In dem Ankunftszentrum sollen Asylsuchende die Zeit bis zum Entscheid ihres Antrages verbringen. Die Bürgerinitiative möchte das Gelände Wolfsgärten nicht, weil es zwischen Autobahnen und Eisenbahnen eingeklemmt liegt. Der Gemeinderat hat den Wolfsgärten zugestimmt. Oberbürgermeister Eckart Würzner wies darauf hin, dass es keinen anderen geeigneten Standort gebe. Heidelberg ist die einzige Stadt in Baden-Württemberg, die dem Land ein Gelände anbietet.