In Buchen wird ab Donnerstagmittag die "Faschenacht" ausgeschellt. Corona-gerecht wird eine kleine Ausscheller-Gruppe durch die Bleckerstadt ziehen, um am Schmutzigen Donnerstag den Beginn der traditionellen Faschenachts-Hochphase einzuläuten. Buchen gilt als eine der Hochburgen der fränkisch-alemannischen Faschenacht, die in normalen Jahren tausende von Besuchern anzieht. In Walldürn wird der Rathaus-Sturm am Mittag live im Internet übertragen. Hier, wie auch in Buchen, Hardheim oder Mosbach werden Ordnungsdienste und Polizei am Abend und in der Nacht ein Auge darauf haben, dass die geltenden Corona-Regeln eingehalten werden.