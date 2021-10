Sanierung des Burghardt-Gymnasiums wird deutlich teurer

Unangenehme Zahlen: Der Buchener Gemeinderat hat sich am Montag mit der voraussichtlichen Kostensteigerung bei Neubau und Sanierung des Burghardt-Gymnasiums befassen müssen.

Die Arbeiten am Traditionsgymnasium gelten als das größte Bauprojekt in der Geschichte der Stadt Buchen. Lagen die geplanten Kosten zunächst bei 21 Millionen Euro, zuletzt dann bei 23 Millionen Euro, steht nach Einschätzung der zuständigen Architekten nun eine Summe von etwas über 25 Miollionen Euro im Raum. Grund seien die allgemeinen Kostensteigerungen in der Baubranche, aber eben auch Unvorhergesehenes, das beim Sanieren im Altbestand eben mitunter auftauche. Der Eigenanteil der Stadt Buchen an den Kosten könnte von 11 auf 15 Mio Euro steigen – mit all diesen Zahlen soll sich jetzt zunächst einmal der Bauausschuß des Gemeindrates befassen.