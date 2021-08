per Mail teilen

SPD und Grüne in Mannheim haben am Wochenende ihre Kandidatinnen für die Bundestagswahl im kommenden Jahr gewählt. Für die Grünen soll Melis Sekmen, die ihrer Partei im Gemeinderat vorsteht, ins Rennen gehen. Die SPD hat sich für die Stadträtin und stellvertretende Kreisvorsitzende Isabel Cademartori entschieden. Cademartori hat Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik studiert und arbeitet an ihrer Doktorarbeit.