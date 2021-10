per Mail teilen

Der Bürgermeister von Brühl (Rhein-Neckar-Kreis), Ralf Göck (SPD), will im kommenden Frühjahr bei der Wahl für das Amt erneut antreten. Das teilte er am Donnerstagabend mit. Der 58-Jährige ist seit 1998 Rathaus-Chef in Brühl.