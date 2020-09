per Mail teilen

In Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) sind alle Veranstaltungen in der Festhalle bis voraussichtlich 8. November abgesagt worden. Laut Stadt gibt es eine Bauverzögerung in der Festhalle. Betroffen sind unter anderem Auftritte von den Spitzklickern und Pe Werner. Wie die Gemeinde mitteilt, gibt es keine Ersatztermine. Man bemühe sich aber, die Künstler mit ihren neuen Programmen 2021 und 2022 nach Brühl zu holen.