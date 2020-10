per Mail teilen

Der amtierende Neckar-Odenwälder Landrat Achim Brötel (CDU) will sich im kommenden Jahr um eine dritte Amtszeit bewerben. Das hat Brötel bei der Kreistagssitzung am Mittwoch in Waldbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) mitgeteilt. Der CDU-Mann Brötel ist seit 2005 Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, seine zweite Amtszeit endet im September 2021. Bislang ist Brötel der Einzige, der für das Amt antritt. Weitere potenzielle Kandidaten haben noch kein Interesse bekundet.