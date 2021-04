per Mail teilen

Amtsinhaber Achim Brötel (CDU) ist einziger Kandidat für die bevorstehende Wahl zum Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises. Das hat am Mittwochabend der zuständige Kreistagsausschuss bekanntgegeben. Brötels laufende Amtszeit endet im September diesen Jahres. Die Wahl wird am 30. Juni im Rahmen einer Kreistagssitzung in Schwarzach stattfinden.