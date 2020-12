Der Brand in einem zur Werkstatt umfunktionierten Treibhaus in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist durch Arbeiten an einem der dort abgestellten Autos entstanden. Das haben erste Ermittlungen der Kripo ergeben, wie die Polizei mitteilt. Bei dem Feuer am Wochenende war nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Die Polizei ermittelt nun, ob das Feuer durch fahrlässiges Verhalten ausgelöst wurde.