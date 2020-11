Bei einem Brand in einem Wohnkomplex in Mannheim-Käfertal ist ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Das Feuer war nach Polizeiangaben am Mittwochabend in einer Wohnung in einem der oberen Stockwerke ausgebrochen. Das Haus ist von der Feuerwehr und Polizei schnell geräumt worden. Verletzt wurde niemand. Allerdings mussten die Bewohner bei Bekannten und Verwandten untergebracht werden, da die Wohnungen nicht mehr bewohnbar sind. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.