Am frühen Dienstagmorgen hat es in einer Seniorenwohnanlage in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand auf einem Balkon des Gebäudes schnell gelöscht. Ein Holzunterstand ähnlich einer Markise war in Brand geraten. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Die dazugehörige Wohnung war laut Einsatzkräften leer. Verletzt wurde niemand.