Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Mörlenbach (Kreis Bergstraße) konnten sich alle sechs Bewohner eines Mehrfamilienhauses rechtzeitig retten. Ein 31-jähriger Mann erlitt nach Angaben der Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde im Anschluss vorsorglich im Krankenhaus behandelt. Grund des Brandes am Freitagabend war nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt eines Durchlauferhitzers.