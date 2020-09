per Mail teilen

In der Nacht hat in Mannheim-Käfertal ein Balkon gebrannt. Der 89-jährige Wohnungsinhaber kam vorsorglich in ein Krankenhaus, alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden evakuiert. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 15.000 Euro.