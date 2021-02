Am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr Mannheim zu einem Wohnungsbrand im Quadrat U6 aus. Beim Eintreffen des ersten Funkstreifenwagens war bereits starke Rauchentwicklung aus einem Rollladenkasten im 3. OG des Mehrfamilienhauses zu sehen. Die Bewohner der Wohnung bemerkten den Brand und verließen selbstständig und unverletzt die Wohnung. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt an einem Heizlüfter. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 5.000 Euro. Die Wohnung war wegen der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Die Familie wurde in einer von der Stadt Mannheim organisierten Notunterkunft untergebracht. Der Friedrichsring war in Richtung Hauptbahnhof während der Löscharbeiten gesperrt.