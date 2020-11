per Mail teilen

Eine Baustelle am Mannheimer Rathaus ist nach Polizeiangaben bei einem Brand völlig zerstört worden. Dabei sei auch die Fassade des Rathauses durch Rauchgas beschädigt worden. Wie es zu dem Brand in der Innenstadt gekommen ist, sei noch unklar. Das Feuer war gegen 5 Uhr ausgebrochen. Dabei entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie ermittle in alles Richtungen, heißt es.