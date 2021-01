per Mail teilen

Der Kampfmittelräumdienst war bereits im Anmarsch: Eine Weltkriegsbombe, die bei Bauarbeiten in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) vermeintlich entdeckt wurde, stellte sich am Ende als etwas weitaus Harmloseres heraus.

Baustelle im Ortskern von Dossenheim, wo ein Bagger ein Erdkabel beschädigt hat SWR SWR

Bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle in Dossenheim ist laut Polizei am Montag ein Erdkabel beschädigt worden. Dadurch kam es zu einem Stromausfall. Zunächst hatten Bauarbeiter das Kabel für eine Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gehalten, sodass die Fundstelle in der Nähe der Bahnlinie weiträumig abgesperrt werden sollte.

Baustelle an Bundesstraße und Straßenbahnlinie

Laut Polizei war der Kampfmittelräumdienst bereits informiert und zahlreiche Rettungskräfte vor Ort im Einsatz. Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt. Die Baustelle liegt nahe an einer Bundesstraße (B 3) und an einer Straßenbahnlinie. Laut Polizei war der Schienenverkehr der Linie 5 betroffen.

Zeitweiser Stromausfall in Teilen Dossenheims und in Nachbarorten

Durch das beschädigte Kabel war in Teilen von Dossenheim, Schriesheim und Edingen-Neckarhausen der Strom ausgefallen. Die Stromversorgung konnte am Montagnachmittag wiederhergestellt werden.

Tweet der Gemeinde Dossenheim zu Stromausfall

Die Gemeinde Dossenheim tweetete am Montagnachmittag:

Bei Bauarbeiten am Raiffeisenplatz wurde heute gegen 14 Uhr eine 20KV-Stromleitung beschädigt. Dadurch kommt es zu einem Stromausfall in weiten Teilen Dossenheims sowie in einigen Teilen Schriesheims und Edingen-Neckarhausens. Mehr Infos: https://t.co/M743Jhltqz dossenheim.de, Twitter, 21.9.2020, 15:33 Uhr

Wie die Gemeinde später weiter mitteilte, sei auch der Vergnügungspark auf dem Rathausplatz wieder in Betrieb.