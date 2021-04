per Mail teilen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Brand an einem mobilen Blitzer bei St. Leon-Rot. Damit sei, so die Polizei, die Anlage in der Nacht auf Dienstag offenbar mutwillig zerstört worden. Wie der oder die Unbekannten das Feuer legten und wie hoch der Sachschaden ist, stehe noch nicht fest, hieß es.