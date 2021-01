Landwirtschaftsminister Peter Hauk hat in Obrigheim die Öko-Aktionswoche Baden-Württemberg eröffnet. Das Ministerium möchte damit auf Bio-Produkte aus der Region aufmerksam machen. Mit der Kampagne „Wir versorgen unser Land“ unterstützt das Landwirtschaftsministerium die Biobauern in der Region. Man wolle das Thema Bio aus Baden-Württemberg noch stärker im Bewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher verankern, teilte das Ministerium mit. Das soll mit Plakaten und Bannern und Kurzfilmen geschehen, in denen die Erzeuger aus dem ökologischen Landbau und die verarbeitenden Betriebe im Fokus stünden. Die Aktion in Obrigheim ist der Auftakt zu einer Öko-Aktionswoche in Baden-Württemberg