per Mail teilen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Mannheimer Stadtteil Sandhofen ist am Sonntag ein Bewohner verletzt worden. Laut Polizei kam der 58-Jährige mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der Brand war vermutlich im Badezimmer ausgebrochen und konnte schnell gelöscht werden. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte die Brandursache ein technischer Defekt eines Warmwasserboilers gewesen sein. Die Wohnung ist derzeit nicht unbewohnbar.